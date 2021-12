Covid Piemonte, da oggi prenotazioni vaccini per i bambini 5-11 anni

Da oggi su www.ilpiemontetivaccina.it si potranno effettuare le preadesioni per i vaccini pediatrici destinati ai bambini da 5 a 11 anni. Le apposite scorte di vaccino Pfizer studiato per i più piccoli arriveranno dalla struttura commissariale il 15 dicembre e dal giorno dopo, 16 dicembre, inizieranno le inoculazioni presso hub specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Come funziona

Nei giorni successivi alla preadesione arriverà ai genitori l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento. Una particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con specifiche patologie, che saranno presi in carico direttamente in appositi hub ospedalieri in modo che abbiano un percorso tutelato data la loro particolare condizione di vulnerabilità.