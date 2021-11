Investì e uccise ragazza di 25 anni, condannato camionista a Ivrea

L'incidente avvenne la mattina del 17 luglio 2019 mentre la ragazza, in bicicletta, stava andando al lavoro, alla biblioteca comunale

Il tribunale di Ivrea ha condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa, l'uomo che investì e uccise a Rivarolo Canavese (Torino) la 25enne Elisa Bonavita. L'incidente avvenne la mattina del 17 luglio 2019 mentre la ragazza, in bicicletta, stava andando al lavoro, alla biblioteca comunale. Venne travolta all'incrocio tra via Favria e via della Lumaca dal mezzo pesante.

L'accusa aveva chiesto per il camionista, un 43enne di Torino, un anno di reclusione. L'uomo, processato col rito abbreviato, è stato condannato per omicidio stradale.