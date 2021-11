Cuneo, morto il titolare di un allevamento di polli rimasto ustionato

E' morto la notte scorsa in ospedale a Torino per le ustioni riportate il titolare di un allevamento di galline rimasto gravemente ferito ieri mattina. La vittima è Luigi Gallo, un 81enne di Belvedere Langhe (Cuneo). L'incidente è avvenuto mentre l'anziano allevatore stava lavorando alle coperture di due capanni nella sua azienda avicola, che improvvisamente hanno preso fuoco. L'anziano, in gravi condizioni, era stato portato dall'elisoccorso al Cto di Torino. I tecnici Spresal dell'Asl Cn2 stanno svolgendo accertamenti sulla vicenda.