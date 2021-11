Cuneo, ustionato in modo grave il titolare di un allevamento di polli

Il titolare di un allevamento di polli è rimasto ustionato in modo grave nell'incendio divampato stamani in un capannone dell'azienda. L'episodio è successo a Belvedere Langhe, in provincia di Cuneo. L'uomo, di circa 70 anni, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Cto. Le sue condizioni sono considerate critiche. Il capannone era vuoto.

L'incendio

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco insieme ai volontari di Dogliani. Sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell'Asl Cn2 e i carabinieri.