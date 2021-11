Omicidio a Torino, le indagini: analisi dei tabulati telefonici

Il cellulare della vittima 52enne è stato trovato in una tasca dei suoi abiti. Gli investigatori della squadra mobile della questura stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza in via Gottardo

Proseguono senza sosta le indagini della polizia sull'omicidio di Massimo Melis, l'operatore della Croce Verde 52enne ucciso nella sua auto la notte di Halloween, a Torino, con un colpo di pistola alla tempia sinistra. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Torino, agli ordini del dirigente Luigi Mitola, stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza di via Gottardo, dove è stata trovata la vittima, ed attendono l'analisi dei tabulati telefonici. Il cellulare di Melis, ancora acceso, è stato trovato in una tasca degli abiti dell'uomo, incensurato. "Una persona per bene", dicono i conoscenti, che non hanno saputo dare agli inquirenti un motivo valido perché qualcuno ce l'avesse con lui al punto di ucciderlo.