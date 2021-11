Omicidio a Torino, nuovo sopralluogo della polizia in via Gottardo

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Torino, guidata da Luigi Mitola, torneranno in via Gottardo, dove ieri pomeriggio è stato trovato nella sua auto il cadavere di Massimo Melis, operatore della Croce Verde 52enne assassinato con un colpo di pistola alla tempia.

L’omicidio

Secondo quanto finora ricostruito, l’uomo sarebbe stato ucciso nella serata di domenica da un colpo di pistola alla tempia sinistra, ma il corpo è stato ritrovato ieri. A quanto trapela, sarebbe stato colpito appena risalito sulla propria auto. Stando alle fonti investigative, aveva appena riaccompagnato a casa la sua fidanzata. Poi era tornato in via Gottardo e si era fermato in auto a fumare una sigaretta. Sarebbe stato raggiunto dallo sparo appena risalito sulla sua auto dopo essere stato in un bar.