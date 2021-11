Rave alle porte di Torino, prosegue allontanamento dei partecipanti

Continua il lento deflusso delle migliaia di persone che ieri si sono ritrovate in un ex stabilimento Fiat alle porte di Torino per partecipare a un rave party non autorizzato. Le forze dell'ordine presenti sul posto, che nelle scorse ore hanno bloccato nuovi arrivi, stanno procedendo all'identificazione dei presenti.

Il Rave party

L'evento promosso su una chat Telegram, che ha visto arrivare giovani da altre regioni d'Italia e dalla vicina Francia, sarebbe stato organizzato per celebrare l'anniversario di un collettivo di dj. Ieri, durante l'intervento delle forze dell'ordine, tre agenti sono rimasti lievemente feriti.