Salone libro Torino, Lagioia: "Un'esplosione, atmosfera incredibile"

Parla di "un'esplosione" il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, commentando il successo della kermesse, arrivata alla sua terza giornata (IL PROGRAMMA). "I numeri definitivi li daremo lunedì - aggiunge Lagioia -, ma per ora possiamo dire che il risultato va molto, molto oltre le nostre più rosee aspettative. Di questo avevamo cominciato a renderci conto giovedì, quando è stato davvero emozionante vedere tanta gente, venerdì abbiamo avuto la conferma, ma oggi è stata veramente un'esplosione".

"Flusso molto importante di visitatori

Secondo quanto riferisce Lagioia è stato gestito "un flusso molto importante di visitatori, lettori e lettrici", ma non è importante "solo la dimensione numerica, ma anche lo spirito che anima questo Salone. La gente è felice di ritrovarsi, di incontrare gli autori, c'è un'atmosfera, un'energia incredibile dal punto di vista simbolico che ha un addentellato fortissimo con la realtà. Il più bel segnale della ripartenza non solo di Torino". Per il direttore si tratta del "primo evento internazionale legato all'editoria di queste dimensioni che si fa in Europa, forse nel mondo, dopo la pandemia. Anche gli editori, che incrocio negli stand, sono molto contenti di come sta andando, alcuni sono increduli, non era affatto scontato, spostando il Salone da maggio a ottobre, tra Green pass, prenotazione consigliata - afferma Lagioia -. Abbiamo scommesso sette mesi fa per un Salone in grande, pieno di editori e scrittori, e i fatti ci stanno dando ragione, non a noi ma a tutta la comunità del Salone. Al ritorno sulla scena il Salone ha ritrovato un mondo pronto ad abbracciarlo".