Salone del Libro di Torino, il programma di sabato 16 ottobre

Tanti gli appuntamenti nella terza giornata della kermesse. Si inizia in mattinata con Franco Baresi e la lectio di Luca Serianni su Dante. Nel pomeriggio Daria Bignardi e Carlo Verdone. In chiusura, tra gli altri, Aldo Cazzullo e Francesco Guccini

Terza giornata del Salone internazionale del Libro di Torino. Tanti gli appuntamenti in programma oggi, sabato 16 ottobre. Si comincia in mattinata, con Franco Baresi, Luca Serianni, Luca Barbarossa e Francesco Carofiglio. Nel pomeriggio, invece, tra gli ospiti della kermesse ci saranno Carlo Verdone e Daria Bignardi, mentre Aldo Cazzullo e Francesco Guccini sono alcuni dei nomi che chiuderanno la giornata. Da segnalare, inoltre, la mostra “Tre artisti per Dante”. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Salone.

Gli appuntamenti della mattina

Mattina ricca di incontri al Salone del Libro, dalla letteratura allo sport, passando per la musica. Nell’ambito del 700esimo anniversario della morte di Dante, Luca Serianni alle 10:30, terrà una lezione per studenti e docenti delle scuole superiori sulla lingua del Poeta. Alla stessa ora Luca Barbarossa presenta il suo libro autobiografico “Non perderti niente”, mentre lo scrittore Francesco Carofiglio parla del suo ultimo lavoro, “Le nostre vite”. Da non perdere, poi, sempre alle 10:30, l’omaggio del Salone a Natalia Ginzburg, a 30 anni dalla scomparsa dell’autrice. Alle 12:00, Franco Baresi racconta la sua storia, dai primi calci alla partita d’addio, insieme a Giorgio Porrà. In calendario anche Marco Travaglio, Oscar Farinetti e Vittorio Sgarbi.

Il programma del pomeriggio

Nel pomeriggio, alle 14, sarà il turno di Carlo Verdone, che presenta “La carezza della memoria”. Alle 15 Tullio Avoledo porta sul palco del Salone “Come navi nella notte”. Alle 16:30 in programma l’incontro con Daria Bignardi, che parla del suo ultimo libro “Oggi faccio azzurro”. La musica sarà poi protagonista con Cesare Cremonini e Giuliano Sangiorgi. Nel palinsesto anche Asia Argento ed Ema Stokholma.

Il Salone in serata

La giornata si chiude con Aldo Cazzullo, autore de “Il posto degli uomini. Dante e il Purgatorio, là dove andremo tutti”. Alle 19:30 la presentazione di “Genova 2001: vent’anni a fumetti”, che ripercorre gli eventi del G8 nel capoluogo ligure a distanza di due decenni. Infine, ospiti di questa terza serata saranno Max Pezzali, con “Max 90. La mia storia”, e Francesco Guccini, con “Tre cene”.