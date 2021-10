Uccise rapinatori a Grinzane Cavour, gioielliere accusato di omicidio

Per la Procura di Asti, che ha coordinato le indagini, l'uomo sparò ai banditi "disarmati, scaricando l'intero caricatore - si legge nella chiusura indagini - per cagionarne la morte"

Si aggrava la posizione di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che lo scorso 28 aprile durante una rapina uccise due malviventi ferendone un terzo (LA VICENDA). L'uomo, che era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa, deve ora rispondere di omicidio doloso plurimo, tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo (LA RICOSTRUZIONE DEI PM).

Per la Procura di Asti, che ha coordinato le indagini, il gioielliere sparò ai banditi "disarmati, scaricando l'intero caricatore - si legge nella chiusura indagini - per cagionarne la morte, eccedendo in tal modo volontariamente i limiti della legittima difesa patrimoniale".