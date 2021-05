Tentata rapina a Grinzane Cavour, pm: colpi pistola fuori gioielleria

Sono stati "tutti sparati all'esterno del negozio" i colpi di pistola esplosi da Mario Roggero lo scorso 28 aprile quando, durante un tentativo di rapina nella propria gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo), uccise Andrea Spinelli e Giuseppe Marazzino e ferito Alessandro Modica (LA VICENDA). Lo rende noto la procura di Asti "all'esito delle indagini sin qui compiute" a Grinzane Cavour, dove ieri è stata ricostruita la sparatoria. Nell'indagine il titolare della gioielleria, il 66enne è indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, mentre il rapinatore rimasto ferito si trova in carcere a Cuneo accusato di rapina in concorso.

La ricostruzione

Ieri mattina si è svolto un sopralluogo alla gioielleria di Grinzane Cavour per far luce sulla dinamica della tentata rapina e della sparatoria, avvenuta nella via centrale del paese alle porte di Alba intorno alle 19. Sul posto, chiuso al traffico e ai passanti, una ventina di persone tra magistrati della Procura di Asti, carabinieri, avvocati, consulenti della Procura e delle parti. Nella caserma dei carabinieri di Alba magistrati, investigatori e legali hanno anche visionato le immagini della telecamere che hanno ripreso la colluttazione tra gioielliere e banditi e gli spari. Un carroattrezzi ha riportato nel parcheggio la Ford Fiesta di colore bianco che la banda contava di utilizzare per la fuga, un finestrino in frantumi perché colpito da un proiettile sparato dal gioielliere. La banda si era introdotta nella gioielleria con una pistola finta e un coltello, minacciando Roggero, moglie e figlia. Roggero e figlia erano stati picchiati e rapinati già alcuni anni fa.