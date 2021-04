Cuneo, tentata rapina in gioielleria: fermato bandito in fuga

La sparatoria

Sono stati attimi di terrore quelli che si sono succeduti ieri sera nella centrale via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi all'indirizzo dei malviventi, che sono morti a pochi metri dall'ingresso del negozio, uno in mezzo alla strada, l'altro all'angolo con una vita laterale. La sparatoria ha avuto luogo di fronte ai passanti. “Ho avuto paura di morire”, ha raccontato una ragazza. "Stavamo preparando i lavori del Consiglio comunale, quando abbiamo sentito gli spari in strada. Mi sono spaventato e sono sceso a controllare”, la testimonianza del sindaco Gianfranco Garau davanti al municipio, che si trova a due passi dalla gioielleria. “So solo che è stata presa di mira una famiglia onesta e per bene, ora sotto choc”, ha aggiunto.

La precedente rapina

La gioielleria di via Garibaldi era stata rapinata nel 2015. Era il 22 maggio quando due banditi, uno dei quali travestito da donna, si erano introdotti nel negozio, dove avevano legato il titolare, Mario Roggero, con delle fascette di plastica dopo averlo picchiato con violenza. Legate anche la moglie e la figlia, chiuse in bagno, prima di scappare con un ricco bottino di gioielli e di orologi di circa trecentomila euro. A dare l'allarme le due donne, dopo essere riuscite a liberarsi. Per guarire dalle ferite il gioielliere impiegò diverse settimane.