Migranti, occupata la casa cantoniera di Claviere

È stata di nuovo occupata nella scorse ore la casa cantoniera di Claviere, sulle montagne al confine tra Italia e Francia. Lo rendono noto, sui social, gli attivisti anarchici di Chez JesOulx, che annunciano l'intenzione di trasformare la struttura, più volte occupata e sgomberata, in "rifugio solidale" per i numerosi migranti che tentano di raggiungere la Francia.

La nuova occupazione della casa cantoniera

"La frontiera continua a uccidere e mettere in pericolo la vita delle persone e, fino a quando tutto questo non verrà distrutto, organizzeremo azioni di solidarietà diretta", dicono gli occupanti, che annunciano una manifestazione per le 10 di questa mattina. "Contro le frontiere e gli stati che le creano, libertà! No all'estradizione di Emilio", concludono in riferimento al No Tav accusato di avere aggredito un gendarme durante una manifestazione per cui ieri la Corte d'Appello di Torino ha accolto la domanda di estradizione presentata dalla Francia.