Fridays for Future, migliaia di persone in corteo a Torino

A Torino primo appuntamento dell'anno con il Fridays for Future, lo sciopero globale per il clima. Al corteo, partito da piazza Statuto, e alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone. Tra gli striscioni "La nostra casa sta andando a fuoco" e "Non c'è un pianeta B".