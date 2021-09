Covid Piemonte, il bollettino: 296 contagi su 27.649 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23 quelle negli altri reparti sono 206 mentre quelle in isolamento domiciliare sono 3.616

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 296 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 69 dopo test antigenico), pari all’1,1% di 27.649 tamponi eseguiti, di cui 22.426 antigenici. Dei 296 nuovi casi, gli asintomatici sono 133 (44,9%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) I ricoverati in terapia intensiva sono 23 quelli negli altri reparti sono 206. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616. Il totale dei decessi è di 11.742 morti risultati positivi al virus dall'inizio dell'emergenza.