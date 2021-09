Covid Piemonte, 232 casi su quasi 34mila tamponi

Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività è dello 0,7 per cento

Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte. L'Unità di crisi regionali ne registra, nel consueto bollettino giornaliero, 24 (+1), mentre nei reparti ordinari sono 181 (-8). Due i decessi, nessuno dei quali nella giornata di oggi, mentre i nuovi positivi sono 232, lo 0,7% dei 33.984 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 97 (41,8%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.586, gli attualmente positivi sono 3.791, mentre i nuovi guariti sono 226. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 379.119 positivi, 11.733 decessi e 363.595 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).