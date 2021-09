Due dispersi su montagne in province Cuneo e Torino: ricerche in corso

Si tratta di un giovane di cui non si hanno più notizie da due giorni in Valle Gesso e un uomo nella zona del Pian della Mussa, nel Comune di Balme. Le ricerche sono ostacolate da fitta nebbia e maltempo: i soccorritori sono obbligati a procedere da terra

Sono due gli escursionisti dispersi sulle montagne del Piemonte: un giovane argentino, di cui non si hanno più notizie da due giorni in Valle Gesso (in provincia di Cuneo), e un uomo nella zona del Pian della Mussa, nel Comune di Balme (in provincia di Torino). Impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Le ricerche ostacolate dal maltempo

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sta cercando una persona della zona, frequentatore abituale di quelle montagne, che era attesa al Rifugio Gastaldi dove non è arrivata. Secondo una testimonianza, era stato avvistato a breve distanza dal rifugio, ma di lui si sono perse le tracce. I tecnici del Soccorso Alpino hanno battuto a piedi i sentieri e i versanti della zona per tutta la notte senza esito. Con l'arrivo dell'alba le operazioni proseguono ma con difficoltà a causa della fitta nebbia e del maltempo che interessa la zona e che costringe a procedere da terra. Anche in Valle Gesso il maltempo e la nebbia continuano a ostacolare le operazioni di ricerca del disperso che proseguono via terra.