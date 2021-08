Incidente in Ossola, morta donna precipitata nel fiume Toce

La vittima 41enne è deceduta nella tarda serata di ieri, dopo essere stata elitrasportata in codice rosso alle Molinette di Torino

È morta nella tarda serata di ieri la donna di 41 anni di Cadrezzate (in provincia di Varese) che era caduta ieri pomeriggio nelle acque nel fiume Toce alle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val d’Ossola.