Incidente in Ossola, donna precipita negli orridi di Premia: è grave

La turista, una 41enne della provincia di Varese, è stata trasportata in elicottero in ospedale a Torino

Una donna è precipitata oggi pomeriggio nelle acque del fiume Toce alle Marmitte dei Giganti a Maiesso di Premia, in valle Antigorio, in Alta Ossola. Si tratta di una zona caratterizzata da profonde gole create nel corso dei secoli dello scorrere del fiume. Sul posto un elicottero del 118 e un'ambulanza. La turista, una 41enne della provincia di Varese, è stata trasportata in ospedale a Torino. La donna è caduta battendo la testa e rimanendo sott'acqua. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, pertanto è stato deciso il trasporto nel capoluogo piemontese. L'allarme è stato dato da alcune persone presenti.