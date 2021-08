Asti, aggredì un uomo per strada: arrestato 34enne

È stato identificato e arrestato dai carabinieri l'uomo, un pregiudicato italiano di 34 anni, che lo scorso 9 agosto ha colpito al collo, sembra con un coccio di ceramica, un italiano di 57 anni ferendolo in modo grave. L'aggressione è avvenuta, per cause che sono in corso di accertamento, nei pressi di un ristorante di corso Alessandria. Grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza della zona, comprese quelle del ristorante, i carabinieri del Nucleo operativo hanno portato all'individuazione del 34enne. Già sottoposto all'obbligo di firma, l'uomo è stato arrestato nella sua abitazione ed è stato portato in carcere ad Alessandria. Il ferito è ancora ricoverato all'ospedale di Asti, ma non è in pericolo di vita.