Ferisce un uomo al collo e scappa: ricercato ad Asti

È accaduto ieri sera al culmine di un litigio all'esterno di un ristorante di corso Alessandria. La persona ferita non è in pericolo di vita

Un uomo è ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita, dopo essere stato ferito al collo durante un litigio. L'aggressore è fuggito e non è ancora stata trovata l'arma utilizzata. È accaduto ieri sera al culmine di un litigio all'esterno di un ristorante cinese di corso Alessandria. Sul posto indagano i carabinieri, al lavoro per identificare l'aggressore.