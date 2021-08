Juventus, Kaio Jorge è atterrato a Torino: visite e foto con i tifosi

È atterrato intorno alle 10 di questa mattina, a Torino, il neo acquisto della Juventus, Kaio Jorge. Il brasiliano, classe 2002, prelevato dal Santos, si è subito diretto al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di rito. Una volte terminate, il calciatore si è intrattenuto con i tifosi per fotografie e autografi, poi è entrato all'Allianz per i test fisici, in attesa della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026.