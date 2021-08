No Tav, Lamorgese: "Violenze inaccettabili contro la polizia"

Così il ministro dell'Interno: "Vicinanza e solidarietà ai due agenti rimasti feriti negli scontri di ieri sera nei pressi del cantiere di Chiomonte. Da parte loro, i No Tav rivendicano l'attacco di ieri al cantiere della Torino-Lione: "Non basteranno diecimila agenti per fermarci"

"Sono assolutamente inaccettabili episodi di gravissima violenza che mettono in pericolo l'incolumità degli operatori di polizia e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare liberamente". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese che ha espresso "vicinanza e solidarietà ai due agenti rimasti feriti negli scontri di ieri sera nei pressi del cantiere di Chiomonte", ringraziando "tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e dell'Esercito impegnati quotidianamente per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in Val di Susa". (NO TAV)



No Tav: "Diecimila agenti non basteranno a fermarci"

Da parte loro, i No Tav rivendicano l'attacco di ieri al cantiere della Torino-Lione: "Non basteranno diecimila agenti per fermarci", come scrivono rivendicando sui social l'attacco di ieri al cantiere della Torino-Lione. Un riferimento alle affermazioni del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che alla Camera ha annunciato di avere assegnato a luglio quasi 10mila unità di rinforzo per seguire le proteste in Val Susa "con la massima attenzione.