Val di Susa, nuove tensioni tra No Tav e forze dell’ordine

Ancora tensioni in Val di Susa, dove oggi pomeriggio una trentina di attivisti No Tav, a conclusione di una manifestazione, ha attaccato il cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti hanno tentato prima di tagliare con delle cesoie parti di concertina, poi hanno iniziato a lanciare pietre, fumogeni e bombe carte contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni. Il gruppo ha raggiunto l'area attraverso i sentieri più alti, al termine di un corteo pacifico, battezzato 'Gita al mostro', che da Venaus, dove in questi giorni si svolge il festival Alta Felicità, ha raggiunto Giaglione.