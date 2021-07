Metro Torino, risolto guasto su tratta Porta Nuova-Bengasi

Il problema è stato sitemato nella nella notte e stamattina non è stato necessario usare i bus sostitutivi in superficie, messi a disposizione dopo i disagi dei giorni precedenti

È stato risolto nella notte il guasto che per due giorni ha provocato disagi sulla tratta Porta Nuova-Bengasi della metropolitana di Torino. Secondo quanto informa Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, stamattina non è stato necessario usare i bus sostitutivi in superficie, che erano stati messi a disposizione.

I disagi

Domenica c'erano stati i primi problemi, poi lunedì i convogli sono rimasti fermi, in entrambe le direzioni, tra le proteste dei passeggeri. Si è trattato di un problema relativo alla "trasmissione delle informazioni necessarie per l'esercizio tra treno e sistema di controllo automatico", aveva reso noto ieri Gtt-Infra.To.