Sciopero nell'Alessandrino, camioncino forza blocco: ferito un operaio

Momenti di tensione questa mattina davanti alla Miliardo Yida, azienda di recupero plastica e carta da macero, di Pontecurone (Alessandria), dove un operaio che partecipava allo sciopero indetto dal sindacato SiCobas è rimasto ferito in modo lieve da un camioncino che avrebbe tentato di forzare il blocco all'ingresso della fabbrica. "Si è sfiorato un altro morto - sostiene il sindacato - solo pochi giorni dopo che un camionista ha investito i lavoratori in sciopero uccidendo il nostro compagno Adil davanti alla Lidl di Biandrate". Ferito ad una gamba, l'uomo investito è stato accompagnato in ospedale. Lo sciopero prosegue.