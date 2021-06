Maxi processo Eternit a Novara, Presidenza del Consiglio parte civile

L’imputato, che non si è presentato in aula, è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, chiamato a rispondere di omicidio con dolo per i morti provocati dall'amianto lavorato dalla multinazionale nello stabilimento di Casale Monferrato. L’associazione familiari vittime amianto: “Presenti nonostante tanti pugni nello stomaco”

Prende il via oggi a Novara Il maxi-processo Eternit per i morti provocati dall'amianto lavorato dalla multinazionale nello stabilimento di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria). L'imputato è l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, che non si è presentato in aula ed è chiamato a rispondere di omicidio con dolo. I casi conteggiati nel capo d'accusa sono oltre 350. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha intanto depositato una costituzione di parte civile. In aula è presente il procuratore dello Stato, Emilio Barile La Raia.