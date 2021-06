Borgosesia, cade da tetto casa durante lavori: grave operaio

Incidente sul lavoro, questa mattina, in un cantiere di vicolo San Rocco a Borgosesia, nel Vercellese. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 50 anni è caduto dal tetto di un'abitazione su cui erano in corso alcuni lavori, facendo un volo di alcuni metri e battendo violentemente la testa su un'altra impalcatura sottostante.

I soccorsi

I medici del 118, intervenuti immediatamente, lo hanno portato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e personale dello Spresal, al lavoro per ricostruire l'accaduto.