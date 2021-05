Tentata rapina nel Cuneese, la figlia del gioielliere: "Sono devastata"

La donna ripercorre quanto accaduto mercoledì sera: "Ero paralizzata. Ho pensato che non avrei neppure avuto il tempo di recitare un’Ave Maria. Non so quando ci riprenderemo"

“Ero paralizzata. Ho pensato che non avrei neppure avuto il tempo di recitare un’Ave Maria”. Sono le parole di Laura Roggero, 44 anni, figlia del gioielliere di Grinzane Cavour che mercoledì sera ha ucciso due dei tre banditi che hanno tentato di rapinare il suo negozio. In un’intervista al Corriere della Sera, la donna ripercorre quei drammatici momenti, a partire dall'attimo in cui i malviventi sono entrati nella gioielleria e hanno iniziato a minacciare lei e la madre con una pistola - rivelatasi una scacciacani - e un coltello: “Non sapevo che la pistola fosse finta, ci ha salvato mio padre perché ha messo a rischio la sua vita per salvare la mia e quella di mia madre”.