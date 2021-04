Vaccini Piemonte, Cirio: “Scorte agli sgoccioli, attendiamo consegne”

Così il governatore, in occasione della visita a Moncalieri del nuovo centro allestito dal Comune con l'Asl To5 all'ex Foro Boario: “Il Piemonte è pronto a vaccinare 40mila persone al giorno. Abbiamo bisogno di munizioni”

"Le nostre scorte sono nuovamente agli sgoccioli. Attendiamo le consegne previste in settimana, perché il Piemonte è pronto a vaccinare 40mila persone al giorno. Abbiamo bisogno di munizioni". Così su Facebook il governatore Alberto Cirio, in occasione della visita a Moncalieri del nuovo centro allestito dal Comune con l'Asl To5 all'ex Foro Boario.

Cirio: “Continuiamo a potenziare il nostro esercito del vaccino”

"Continuiamo a potenziare il nostro esercito del vaccino", dice a proposito del centro, in cui "i medici di famiglia lavorano insieme al personale sanitario, con la possibilità di arrivare a 900 somministrazioni al giorno".