Covid Piemonte: 568 casi su quasi 12mila tamponi

Cala di 13 il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte e aumenta 1 negli altri reparti, i morti sono 21 e 568 nuovi i casi positivi al Covid. Sono i dati dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il numero totale dei pazienti in terapia intensiva è ora 247, negli altri reparti 2.404. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.438, +931 i guariti. Il rapporto positivi/tamponi processati (in tutto 11.954, compresi 6.192 antigenici) è 4,8%; la quota degli asintomatici è del 43,5% (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - SITUAZIONE VACCINI IN PIEMONTE).