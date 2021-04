Nel locale i carabinieri hanno trovato 1.600 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio

Nascondevano in casa un totale di 100 grammi di cocaina tre uomini arrestati dai carabinieri. Al centro del traffico di droga un 32enne, gestore di un bar di Rovasenda, in provincia di Vercelli. Nel locale i carabinieri hanno trovato 1.600 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Gli altri due arrestati sono un 38enne albanese e un 30enne bulgaro.