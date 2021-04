No Tav, imbrattati i muri della sede di Telt a Torino

La società italo-francese è incaricata di realizzare e poi di gestire la Torino-Lione. L'episodio è avvenuto nei giorni successivi all'avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo autoporto di San Didero che ha riacceso le proteste in Valle di Susa

Nella notte i muri perimetrali della sede di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e gestire la Torino-Lione sono stati imbrattati con della vernice nera, gli autori apparterrebbero al movimento No Tav. È avvenuto in via Paolo Borsellino, a due passi da Palazzo di Giustizia, nei giorni successivi all'avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo autoporto di San Didero che ha riacceso le proteste in Valle di Susa. Le forze dell'ordine visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza nel tentativo di identificare i responsabili dell'azione.