Covid Piemonte, 1.942 casi su quasi 15mila tamponi

Più guariti che nuovi positivi per il terzo giorno consecutivo in Piemonte, dopo si registra anche un calo dei ricoveri. È quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale, che oggi comunica 1.942 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 13% dei 14.884 tamponi eseguiti, di cui 5.148 antigenici. Gli asintomatici sono 765 (39,4%). Le vittime sono 63. I guariti 273.066 (+2.257). Stabili i pazienti in terapia intensiva, che sono 378 (+2), si riducono i ricoverati negli altri reparti, che sono 3.864 (-23). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.127. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 317.834 positivi, 10.399 decessi e 273.066 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).