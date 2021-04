Covid, in Piemonte 2.584 nuovi casi su 43.334 tamponi

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sempre 376, mentre negli altri reparti c'è un aumento di 14 pazienti, in totale 3.887

Sono 2.584 oggi i casi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) in Piemonte, con un numero record di tamponi, 43.334, di cui 29.401 antigenici. Il tasso di positività è del 6%, la quota di asintomatici 37.2%. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sempre 376, mentre negli altri reparti c'è un aumento di 14 pazienti, in totale 3.887. Le vittime sono 28, due i casi registrati oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 30.484, i guariti 2.868, il totale degli attualmente positivi scende a 34.747.