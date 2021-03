Covid Piemonte, Cirio: "Curva Rt si appiattisce". Oggi 2.997 casi

Il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva è 326, negli altri reparti 3.332. Le persone in isolamento domiciliari sono 29.797, i guariti 1.669

L'indice Rt del contagio in Piemonte è passato da 1,41 a 1,3 e i dati dei ricoveri "sembrano confermare che la curva si appiattisce. Incrociamo le dita". Lo riferisce il presidente della Regione, Alberto Cirio, in conferenza stampa (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI). "Oggi ci sono stati 2.997 casi di positività, a fronte di 35 mila tamponi - ha aggiunto -, ma soprattutto dopo i numeri di ieri, meno due ricoverati nei reparti ordinari e stesso dato del giorno prima in terapia intensiva. Il più 53 di oggi nei reparti ordinari e più 11 in terapia intensiva ci dicono sostanzialmente che la curva si sta appiattendo".

Tasso di positività dell'8,8%

Il numero esatto dei tamponi diagnostici processati di cui dà notizia oggi il bollettino dell'Unità di crisi della Regione è 34.152 di cui 20.172 antigenici, con un tasso di positività dell'8,8% e una quota di asintomatici del 34.6%. I morti sono 33, di cui 4 relativi a oggi. Il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva è 326, negli altri reparti 3.332. Le persone in isolamento domiciliari sono 29.797, i guariti 1.669.