Covid Piemonte: 2.374 casi su oltre 26mila tamponi

Il tasso di positività è del 9 per cento. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti. I nuovi decessi registrati sono 41

Sono 2.374 oggi i nuovi casi di positività al Covid accertati in Piemonte, con l'esito di 26.542 tamponi (13.937 antigenici), il tasso è del 9%, la quota di asintomatici 35.2%. L'incremento del numero di ricoverati ricalca i dati di ieri: in terapia intensiva + 16 (in totale 315), negli altri reparti +112 (totale 3.281). I decessi sono 41 (4 registrati oggi), il dato complessivo da inizio pandemia è di 9.766 vittime. Prosegue l'incremento nel numero di guariti, +1.723. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798, gli attualmente positivi 31.394. Tutti i dati sono stati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte