Covid Piemonte, positivo il vicepresidente del Consiglio regionale

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto, attraverso un post su Facebook, lo stesso consigliere di Forza Italia contagiato nei giorni scorsi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"In questo ultimo periodo della mia vita ho deciso di non farmi mancare niente, di provare tutte le esperienze, così dopo la pancreatite acuta necrotica emorragica, ho preso anche il Covid", scherza Graglia, che già in passato aveva avuto gravi problemi di salute che lo avevano costretto a un lungo ricovero. "Onestamente non ci voleva - aggiunge -. Un'altra prova importante che sto cercando di affrontare con il giusto spirito. Mi sono ripromesso di non lamentarmi più di niente", scrive Graglia facendo sapere di essere in attesa di effettuare il tampone, "che spero essere già negativo dopo 11 giorni. Incrociamo le dita!", conclude.