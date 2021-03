Covid Piemonte: 2.283 contagi su oltre 37mila tamponi

Il tasso tra positivi e test effettuati è del 6 per cento. In calo i ricoveri in terapia intensiva, in aumento quelli negli altri reparti

Anche oggi oltre 2mila casi di positività al Covid in Piemonte: sono 2.283, ma il tasso è del 6%, la metà rispetto a quello di ieri, perché i tamponi diagnostici processati di cui dà notizia l'Unità di crisi regionale sono 37.508, contro i 17.984 di 24 ore prima (con 2.167 positivi). In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva: -3 rispetto a ieri, il totale scende a 185. Ancora in aumento invece i pazienti negli altri reparti: +52, in totale 2.223. I morti 24 (di cui 5 registrati oggi), le persone in isolamento domiciliare 18.080. I guariti +915, il totale degli "attualmente positivi" risale oltre quota 20 mila: sono 20.488 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LE PAROLE DI CIRIO).