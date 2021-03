Covid, Cirio: "Piemonte resta arancio, valutazioni su scuola"

"Resteremo arancioni in Piemonte. In provincia di Alessandria da lunedì ci sarà la didattica a distanza solo dalla seconda media in su. Stessa decisione per Novara e Biella. Sulle altre province stiamo facendo approfondimenti". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a margine del roadshow sui finanziamenti europei che questa mattina ha fatto tappa ad Alessandria "Abbiamo la possibilità di intervenire - ha aggiunto - con misure restrittive non a sentimento, non a emotività, ma a numeri e parametri precisi. In provincia di Alessandria, Novara e Biella in questo momento abbiamo numeri sotto la soglia di allerta". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)