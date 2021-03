Scontri a Barcellona, fermati quattro anarchici torinesi

Si tratta di tre uomini e una donna fermati durante gli scontri scoppiati in seguito all'arresto del rapper Pablo Hasel. Secondo la polizia spagnola la 35enne avrebbe cosparso un furgone delle squadre antisommossa con acquaragia prima che venisse lanciata una molotov per incendiare il mezzo

Figurano quattro anarchici torinesi, tra cui una donna di 35 anni, tra i sei italiani arrestati nei giorni scorsi durante gli scontri scoppiati a Barcellona, in Spagna, in seguito all'arresto del rapper Pablo Hasel (FOTO). Secondo la polizia spagnola la donna, appartenente all'area anarchica subalpina, avrebbe cosparso un furgone delle squadre antisommossa con acquaragia prima che venisse lanciata una molotov per incendiare il mezzo. L'accusa per lei sarebbe di tentato omicidio, visto che un agente si trovava seduto al posto di guida all'interno del mezzo in fiamme.

I fermi dopo gli scontri

La donna, S. C. C., è una videomaker underground, conosciuta con il nickname 'Tzara Kasjtcha'. Antropologa vicina al movimento alle case occupate, vive tra il capoluogo piemontese e Barcellona. La donna produce film e videoclip, in particolare sul mondo del circo di strada. Tra i sei italiani arrestati durante i disordini scoppiati dopo l'arresto del rapper Pablo Hasser, ci sono anche altri tre squatter torinesi: L. C., E. C. e A. F. Alcuni degli anarchici fermati sono noti alla polizia italiana. I quattro torinesi, insieme ad altri due italiani, sono in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani.