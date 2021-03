Incidente mortale a Dronero, arrestato 47enne per omicidio stradale

È accusato di aver travolto con l'auto un'altra vettura nella quale è morto un ragazzo e altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave. L'incidente è avvenuto il 27 febbraio. L'uomo, secondo quanto riferito dalle pagine locali del quotidiano La Stampa, è risultato positivo all'alcol test

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e posto ai domiciliari con l'accusa di essere l'automobilista che il 27 febbraio a Dronero, in provincia di Cuneo, ha travolto un'auto nella quale è morto un sedicenne e altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave. L'uomo, secondo quanto riferito dalle pagine locali del quotidiano La Stampa, è risultato positivo all'alcol test ed è accusato anche di aver superato i limiti di velocità.