Dronero, frontale tra auto: un morto e due feriti gravi

Tragedia a Dronero, in provincia di Cuneo. Ieri sera in un incidente una persona è morta e due sono rimaste gravemente ferite. Viaggiavano su un fuoristrada Daihatsu in direzione di Caraglio che si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, il cui conducente è rimasto illeso.

Lo schianto in via Cuneo, all'altezza del civico 27. Per estrarre dalle lamiere i feriti, due giovani secondo le prime informazioni, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri.