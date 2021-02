Torino, post vignette antisemite: comunità ebraica denuncia Amore

La consigliera comunale di Torino, Monica Amore, finita nella bufera per il post che accosta le testate giornalistiche del Gruppo Gedi ad alcune vignette antisemite , è stata denunciata dalla comunità ebraica per diffamazione con l'aggravante dell'odio razziale. Lo riporta l’edizione locale di La Repubblica.

La denuncia

A presentare la denuncia in procura per conto del presidente della comunità, Mario Disegni, è stato l'avvocato Tommaso Levi. Il documento trova ora sul tavolo del pm Emilio Gatti. Nei giorni scorsi Monica Amore aveva chiesto di incontrare la comunità ebraica per chiedere scusa, ma la comunità non si era detta disponibile.