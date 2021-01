Valanga in Valle Maira: travolto un escursionista

Il 30enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Lo smottamento è avvenuto oltre il rifugio la Gardetta

Una valanga si è staccata sulle Alpi cuneesi della Valle Maira, oltre il rifugio la Gardetta. Lo rende noto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, che è intervenuto con l'elicottero da Torino e unità cinofile. La slavina ha travolto un escursionista, 30enne, che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è arrivato in arresto cardiaco. Intanto restano gravi le condizioni della scialpinista 46enne travolto ieri da una valanga avvenuta sempre in Val Maira.