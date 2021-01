Piazza San Carlo: respinta richiesta nullità, il processo riprende

È stata respinta dal giudice la richiesta di nullità del capo d'accusa presentata da alcuni difensori al termine del processo, a Torino, per i fatti di Piazza San Carlo (FOTO COMMEMORAZIONE). L'udienza riprenderà nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Torino, dove la sindaca Chiara Appendino è giunta per prendervi parte. È prevista nel primo pomeriggio di oggi la sentenza.

L’udienza

Al termine dell'ultima udienza, il gup Maria Francesca Abenavoli si è ritirata in camera di consiglio. Nella suo intervento di replica, il pm Vincenzo Pacileo ha ribadito la proposta di condannare gli imputati, tra cui figura la sindaca Chiara Appendino, di cui ha detto che nella vicenda non ebbe solo un ruolo politico ma anche "gestionale". Il pm aveva proposto per Appendino la condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Il processo si celebra con rito abbreviato per reati di disastro, lesioni e omicidio colposi.

La richiesta di nullità

L'avvocato Paolo Pacciani, difensore dell'architetto Enrico Bertoletti, uno degli imputati, aveva chiesto di annullare l'atto di chiusura delle indagini preliminari lamentando il "deposito intempestivo" di alcuni atti, che la procura aveva recuperato da un altro fascicolo solo lo scorso dicembre e messo a disposizione delle difese. L'avvocato Simona Grabbi, difensore dell'ex questore Angelo Sanna, si era associata alla richiesta. Il pm Vincenzo Pacileo aveva ribadito che le carte non fanno riferimento ai fatti di piazza San Carlo e non hanno rilevanza. L'avvocato Luigi Chiappero, difensore di Chiara Appendino, si era rimesso alla decisione del giudice.