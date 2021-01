Torino, organizza festa con droga in casa: arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Torino per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo che la polizia ha scoperto e interrotto una festa nel suo appartamento in via Riva del Garda, in corso nonostante le normative anti Covid-19. I partecipanti non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

Trovati 100 grammi di droga

Il proprietario di casa è stato scoperto mentre cercava di nascondere tra la rete e il materasso del letto un panetto di hashish. In una pianta sul balcone è stata trovata della cocaina, sequestrata a carico di ignoti. Trovato anche un bilancino di precisione e un coltello con evidenti tracce di sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 100 grammi di stupefacente.