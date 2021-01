Torino, sgombero palazzina anarchici: su bus minacce ad Appendino

Dopo lo sgombero di ieri della palazzina di corso Giulio Cesare 45, occupato dal 2014 da militanti anarchici, oggi a Torino sono comparse delle scritte, tra cui 'Basta sgomberi. Appendino muori', lungo tutta la fiancata e i vetri di un autobus. Ieri contro lo sgombero c'era stato anche un corteo di protesta.

Scritte anche contro il ministro della Giustizia

Su un muro è comparsa anche una scritta ingiuriosa contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Imbrattati altri mezzi pubblici e vetrine, con scritte contro la polizia, il prefetto di Torino e il Movimento 5 stelle.

La condanna del Movimento 5 Stelle

Le frasi minacciose vengono condannate dal gruppo 5 Stelle in Consiglio comunale. "L'unica cosa che conta relativamente allo sgombero di Corso Giulio Cesare 45, in capo a questura e prefettura ed effettuato nella giornata di ieri, - commentano i pentastellati - è che il Comune si è subito attivato per trovare una sistemazione in alloggi idonei a tutte le famiglie. Già a metà mattinata la questione era pertanto risolta". I 5 Stelle esprimono "biasimo per i vandali che nella notte hanno riempito di scritte vili alcuni mezzi pubblici e alcune vetrine. Alla sindaca, al ministro Bonafede e alle forze dell'ordine, oggetto delle offese e di queste ennesime parole d'odio, la nostra piena solidarietà".