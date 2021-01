Covid, in Piemonte 716 nuovi contagi su 20.319 test effettuati

I ricoveri in terapia intensiva sono 168 mentre quelli negli altri reparti sono 2.500 e le persone in isolamento domiciliare sono 11.753

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 716 nuovi casi a fronte di 20.319 tamponi processati, di cui 12.585 antigenici, il rapporto tra test effettuati e positivi è pari al 3,5%, questi i dati riportati dall'Unità di crisi della Regione. I ricoveri in terapia intensiva sono 168, due in più rispetto a ieri, mentre quelli negli altri reparti sono 2.500, trenta in più rispetto al giorno precedente, le persone in isolamento domiciliare sono invece 11.753. I guariti sono 1.033 mentre i decessi sono 34. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)