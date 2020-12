Torino, fermato durante coprifuoco su scooter rubato: arrestato 22enne

Alla vista della polizia in piazza della Repubblica, il giovane è fuggito a tutta velocità. L’inseguimento si è concluso in via San Francesco D’Assisi

Sorpreso durante il coprifuoco a bordo di uno scooter rubato, un marocchino di 22 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. Alla vista della pattuglia, in piazza della Repubblica, l'uomo è scappato a tutta velocità. L'inseguimento si è concluso in via San Francesco D'Assisi e dai controlli è emerso che lo scooter era stato rubato 48 ore prima. Il 22enne, irregolare sul territorio italiano e con numerosi precedenti, è stato ammanettato per ricettazione e multato per guida senza patente e mancata osservanza delle disposizioni anti-Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).